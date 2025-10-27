PSG : «Je venais uniquement pour Mbappé», la grosse révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a eu Kylian Mbappé et Neymar en son effectif. De quoi faire rêver les supporters du club de la capitale. Mais qui a été plus impressionant que l'autre ? C'est l'une des questions qui est souvent revenu sur le tapis pendant leurs séjours au PSG. Bertrand Latour, journaliste pour Canal+, est passé aux aveux.

Pendant sept saisons, Kylian Mbappé a défendu les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Durant son séjour au PSG, il est devenu le meilleur buteur du club avec 256 réalisations. Le capitaine de l'équipe de France a joué aux côtés de Neymar pendant six ans jusqu'à ce qu'il s'en aille à Al-Hilal à l'été 2023 pour 90M€.

«J'étais au Parc des princes uniquement pour le voir, pour le voir jouer» Beaucoup d'observateurs ont débattu pendant des années sur une question simple : qui est le joueur le plus important et le plus décisif pour le PSG ?. Journaliste pour L'Equipe à l'époque et actuellement à Canal+, Bertrand Latour a fait un aveu en interview avec Aliotalk. « Mbappé, c'est un joueur qui m'a donné beaucoup d'émotions et qui m'en redonne là depuis le début de la saison. La saison dernière, assez peu je dois dire. J'étais au Parc des princes uniquement pour le voir, pour le voir jouer ».