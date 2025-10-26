Dembélé Ballon d’Or : L’annonce qui va dégoûter Lamine Yamal !

Pierrick Levallet

Cette année, le Ballon d’Or se disputait entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. L’attaquant du PSG a finalement été sacré au Théâtre de Châtelet, et a même presque fait l’unanimité face au phénomène du FC Barcelone. Pour Nani, il est d’ailleurs légitime que le crack espagnol ne reçoive pas cette prestigieuse distinction personnelle tout de suite.

Le Théâtre de Châtelet a été la scène d’une grosse bagarre entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Les deux joueurs se disputaient le Ballon d’Or cette année. Et malgré la saison éblouissante du phénomène du FC Barcelone, c’est l’attaquant du PSG qui a été sacré. Il faut dire que l’international français a lui aussi réalisé un exercice 2024-2025 époustouflant, ponctué par le sacre historique du PSG en Ligue des champions. Nani estime d’ailleurs qu’il est légitime que Lamine Yamal ne reçoive pas le graal tout de suite.

«Je pense qu'il est juste qu'il ne le reçoive pas maintenant» « Pour moi, le jeune Lamine Yamal est fantastique. C'est un pur talent. Il a une grande carrière devant lui. Il était nominé pour le Ballon d'Or... tout le monde pensait qu'il allait le remporter. Je pense qu'il est juste qu'il ne le reçoive pas maintenant, car c'est un joueur qui, nous le savons, va le gagner. S'il reste concentré, s'il reste dévoué, s'il suit un processus normal, il remportera sûrement ses Ballons d'Or » a d’abord expliqué l’ancien international portugais, passé par Manchester United, dans un entretien accordé à AS.