PSG : Un coup de maître annoncé sur le mercato !

Au cours de ce début de saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. De ce fait, Luis Enrique a été contraint de revoir ses plans au niveau de son effectif. Avec le retour au plus haut niveau de Warren Zaïre-Emery, le coach parisien s’est offert un beau renfort interne comme le note Elton Mokolo.
Le PSG enchaîne. Après sa superbe victoire à Leverkusen plus tôt dans la semaine en Ligue des Champions, le club de la capitale s’est offert un beau succès en Ligue 1 sur la pelouse de Brest ce samedi après-midi (0-3). Achraf Hakimi et Désiré Doué ont permis à Paris de reprendre provisoirement la tête du championnat.
Le PSG brille, Zaïre-Emery de retour
S’il n’a pas marqué, Warren Zaïre-Emery s’est de nouveau montré à son avantage. Le numéro 33 a délivré une belle passe décisive en fin de rencontre pour Désiré Doué. Enchaînant les belles prestations, le crack de 19 ans retrouve totalement son niveau comme le note Elton Mokolo.
« Le mercato interne au PSG qui fonctionne avec Warren Zaïre-Emery qui revient vraiment bien en ayant capitalisé sur toutes les minutes où les titulaires habituels étaient absents/préservés pour retrouver de la confiance et de la compétitivité. Il est beaucoup plus une alternative qu’un remplaçant », analyse le journaliste sur X.