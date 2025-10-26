PSG : Un coup de maître annoncé sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de ce début de saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. De ce fait, Luis Enrique a été contraint de revoir ses plans au niveau de son effectif. Avec le retour au plus haut niveau de Warren Zaïre-Emery, le coach parisien s’est offert un beau renfort interne comme le note Elton Mokolo.

Le PSG enchaîne. Après sa superbe victoire à Leverkusen plus tôt dans la semaine en Ligue des Champions, le club de la capitale s’est offert un beau succès en Ligue 1 sur la pelouse de Brest ce samedi après-midi (0-3). Achraf Hakimi et Désiré Doué ont permis à Paris de reprendre provisoirement la tête du championnat.

Le PSG brille, Zaïre-Emery de retour S’il n’a pas marqué, Warren Zaïre-Emery s’est de nouveau montré à son avantage. Le numéro 33 a délivré une belle passe décisive en fin de rencontre pour Désiré Doué. Enchaînant les belles prestations, le crack de 19 ans retrouve totalement son niveau comme le note Elton Mokolo.