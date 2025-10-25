Le mariage «parfait» au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec Luis Enrique, Achraf Hakimi n'a jamais semblé aussi décisif et performant depuis le début de son aventure au PSG entamée en 2021. L'entraîneur espagnol le met dans les meilleures dispositions en l'intégrant de manière centrale à ses préceptes de jeu à Paris. Une collaboration parfaite.

Après Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, Achraf Hakimi évolue depuis l'été 2023 sous les ordres de Luis Enrique. Le coach espagnol a fait de lui un élément incontournable de son animation à Paris, lui offrant un rôle phare tant dans les phases défensives qu'offensives au PSG. 6ème au classement du Ballon d'or, Hakimi est devenu une référence mondiale sous la houlette d'Enrique.

«Je me sens bien» Double buteur face à Brest ce samedi (3-0) et restant également sur une passe décisive mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions (7-2), Achraf Hakimi est comme un poisson dans l'eau au PSG. Et ce, en raison d'une complémentarité parfaite avec l'idéologie tactique de Luis Enrique comme avoué par le principal intéressé au micro de beIN SPORTS ce samedi après le succès en terres brestoises. « On a l'impression que ce système de Luis Enrique est parfait pour vous ? (Rires) Comme je l'ai dit, je me sens bien ».