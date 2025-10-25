Un joueur du PSG balance sur Luis Enrique, la discussion secrète révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Doublure de Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov a du mal à accepter sa situation actuelle. La gestion de Luis Enrique oblige donc le Russe à ronger son frein sur le banc des remplaçants. En attendant un départ en janvier ? Malgré cela, Safonov est loin de dire du mal de l’entraîneur du PSG en privé comme ça a pu être révélé.

Pour Matvey Safonov, le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier n’a rien changé au PSG. En effet, aujourd’hui, le Russe est encore et toujours numéro 2 dans la hiérarchie. Le portier doit donc prendre son mal en patience, lui qui n’a toujours pas joué depuis le début de la saison. Alors que cette situation fait de plus en plus parler, il est question d’un potentiel départ de Safonov du PSG en janvier.

« J’ai discuté avec Matvey Safonov lorsque j'étais en équipe nationale » Au PSG, Luis Enrique ne compte donc pas forcément sur Matvey Safonov. Il n’empêche qu’en privé, le gardien russe est très élogieux à l’égard de son entraîneur. En effet, rapporté par Championat, Ruslan Litvinov a révélé : « J’ai discuté avec Matvey Safonov lorsque j'étais en équipe nationale. Il m'a expliqué avec quelle habileté l'entraîneur trouve une approche adaptée à chaque joueur, comprenant instantanément ce qui va aider l’équipe ».