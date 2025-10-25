Un gros renfort arrive au PSG !

Pierrick Levallet

L’infirmerie se vide petit à petit au PSG. Le club de la capitale retrouve peu à peu ses cadres. Après Ousmane Dembélé mardi contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, Luis Enrique devrait récupérer Fabian Ruiz dans peu de temps. Le milieu de terrain espagnol pourrait faire son retour la semaine prochaine.

Le PSG a fait face à une avalanche de blessures en début de saison. Le club de la capitale a enchaîné les pépins physiques et a été privé de nombreux cadres. Mais la malédiction semble être arrivée à son terme. L’infirmerie se vide peu à peu chez les Rouge-et-Bleu. Ousmane Dembélé a fait son retour contre le Bayer Leverkusen mardi soir en Ligue des champions.

Fabian Ruiz bientôt de retour avec le PSG ? Et Luis Enrique pourrait avoir droit à un autre gros renfort dans peu de temps. Comme le rapporte Le Parisien, Fabian Ruiz peaufinerait son retour. Le milieu de terrain espagnol pourrait probablement être rétabli d’ici la semaine prochaine. En fonction de ses sensations, le joueur de 29 ans pourrait être dans le groupe de ce mercredi pour le déplacement à Lorient, une semaine avant la réception du Bayern Munich en Ligue des champions.