Dembélé - Doué : L’annonce du PSG en privé !

Pierrick Levallet

En l’absence d’Ousmane Dembélé, le PSG a cherché des solutions pour son numéro 9. Luis Enrique a notamment testé Désiré Doué à ce poste mardi soir contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. La rencontre a d’ailleurs permis au club de la capitale de faire un constat sur ce rôle si important pour le technicien espagnol.

Pendant plus d’un mois, le PSG a dû faire sans Ousmane Dembélé. Blessé le 5 septembre, le Ballon d’Or 2025 n’a fait son retour que contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions mardi soir. Luis Enrique s’est donc creusé les méninges pour trouver un moyen de remplacer le champion du monde 2018. Le coach espagnol a notamment testé de nouvelles choses.

Désiré Doué testé au poste de faux 9 Contre le Bayer Leverkusen, c’est en effet Désiré Doué qui a démarré la rencontre au poste de faux 9. L’international français a d’ailleurs inscrit un doublé en seulement 45 minutes de jeu. Mais malgré la belle prestation du crack de 20 ans, le PSG a fait un constat sur ce rôle si important pour Luis Enrique après la large victoire en terres allemandes (2-7).