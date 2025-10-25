Dembélé - Doué : L’annonce du PSG en privé !

En l’absence d’Ousmane Dembélé, le PSG a cherché des solutions pour son numéro 9. Luis Enrique a notamment testé Désiré Doué à ce poste mardi soir contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. La rencontre a d’ailleurs permis au club de la capitale de faire un constat sur ce rôle si important pour le technicien espagnol.
Pendant plus d’un mois, le PSG a dû faire sans Ousmane Dembélé. Blessé le 5 septembre, le Ballon d’Or 2025 n’a fait son retour que contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions mardi soir. Luis Enrique s’est donc creusé les méninges pour trouver un moyen de remplacer le champion du monde 2018. Le coach espagnol a notamment testé de nouvelles choses.
Désiré Doué testé au poste de faux 9
Contre le Bayer Leverkusen, c’est en effet Désiré Doué qui a démarré la rencontre au poste de faux 9. L’international français a d’ailleurs inscrit un doublé en seulement 45 minutes de jeu. Mais malgré la belle prestation du crack de 20 ans, le PSG a fait un constat sur ce rôle si important pour Luis Enrique après la large victoire en terres allemandes (2-7).
«Il est obnubilé par le dribble»
« Malgré son doublé à Leverkusen, on a senti que c’était moins naturel pour Doué. Lui, il a davantage besoin de partir d’un côté parce qu’il est obnubilé par le dribble pour effacer son adversaire. C’est plus facile d’y arriver en partant de là que dans l’axe où il y a souvent embouteillage » a-t-on expliqué en interne au PSG selon les informations de L’Equipe. Celui qui maîtrise le mieux le poste de faux 9 est Ousmane Dembélé. Et maintenant qu’il est de retour, Luis Enrique va pouvoir souffler au PSG.