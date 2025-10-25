PSG : Un crack arrive, Luis Enrique vend la mèche en direct !

Une machine. Capable d’enchaîner les rencontres avec énormément d’intensité, Achraf Hakimi est l’un des leaders du PSG de Luis Enrique. Mais alors que le Marocain va manquer plusieurs matchs afin de disputer la CAN avec les Lions de l’Atlas, le jeune David Boly pourrait le remplacer à Paris, comme l’a confirmé à demi-mot le coach espagnol ce vendredi.
Le PSG va subir une grosse perte dans les semaines à venir. En effet, du 21 décembre au 18 janvier prochain, Achraf Hakimi sera avec l’équipe nationale du Maroc afin de prendre part à la CAN. Forcément, la question du recrutement d’un latéral droit a dû être évoquée au sein du club parisien. Interrogé à ce sujet ce vendredi, Luis Enrique a évoqué directement ce sujet.
« On essaie d'avoir des possibilités dans l’académie »
« C'est pour ça qu'on ne signe pas d'autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d'autres options. Tu dois payer beaucoup d'argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer 3 matchs et être démotivé... On essaie d'avoir des possibilités (si Hakimi ne joue pas) dans l'académie, dans l'équipe, je pense que c'est la meilleure manière d'être performants tout au long de la saison », a ainsi révélé Luis Enrique.
David Boly en renfort ?
Tout laisse donc à croire que le PSG pourrait prochainement faire appel à David Boly. Né en 2009, le latéral droit est considéré comme l’une des plus grandes promesses européennes à son poste, et a déjà été observé à plusieurs reprises par Luis Enrique et son staff. Affaire à suivre...