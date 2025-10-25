PSG : Un crack arrive, Luis Enrique vend la mèche en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une machine. Capable d’enchaîner les rencontres avec énormément d’intensité, Achraf Hakimi est l’un des leaders du PSG de Luis Enrique. Mais alors que le Marocain va manquer plusieurs matchs afin de disputer la CAN avec les Lions de l’Atlas, le jeune David Boly pourrait le remplacer à Paris, comme l’a confirmé à demi-mot le coach espagnol ce vendredi.

Le PSG va subir une grosse perte dans les semaines à venir. En effet, du 21 décembre au 18 janvier prochain, Achraf Hakimi sera avec l’équipe nationale du Maroc afin de prendre part à la CAN. Forcément, la question du recrutement d’un latéral droit a dû être évoquée au sein du club parisien. Interrogé à ce sujet ce vendredi, Luis Enrique a évoqué directement ce sujet.

« On essaie d'avoir des possibilités dans l’académie » « C'est pour ça qu'on ne signe pas d'autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d'autres options. Tu dois payer beaucoup d'argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer 3 matchs et être démotivé... On essaie d'avoir des possibilités (si Hakimi ne joue pas) dans l'académie, dans l'équipe, je pense que c'est la meilleure manière d'être performants tout au long de la saison », a ainsi révélé Luis Enrique.