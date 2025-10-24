C'est la fin : Un gros joueur du PSG sur le départ ?

Axel Cornic

Les victimes ont été nombreuses depuis la signature de Luis Enrique, qui a imposé ses idées au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas en attaque, où l’Espagnol n’est pas un grand fan du numéro 9 classique, avec d’ailleurs Ousmane Dembélé qui a été replacé dans l’axe en cours de saison dernière.

L’effectif qui a remporté la Ligue des Champions en mai dernier, n’a pas beaucoup changé. Le PSG a fait le choix de faire un mercato minimaliste, avec seulement trois recrues. Une décision notamment motivée par Luis Enrique, qui souhaitait garder un collectif stable et déjà au courant de ses méthodes.

Le PSG prêt à vendre Ramos ? Le prochain mercato estival pourrait toutefois être un peu lus agité. Plusieurs gros dossiers sont déjà évoqués et c’est le cas sur le front des arrivées comme sur celui des départs. Ainsi, La Gazzetta dello Sport laisse entendre qu’une vente de Gonçalo Ramos serait un sujet actuellement discuté au sein du PSG, en vue de la fin de cette saison.