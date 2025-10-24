Mercato - PSG : La signature d'une star annulée à la dernière minute !

Axel Cornic

Désormais à Manchester City en Premier League, où il a été élu recrue de l’été, Gianluigi Donnarumma a laissé une trace profonde au Paris Saint-Germain. Et les dernières révélations de la presse italienne pourraient totalement relancer les débats autour de son départ.

Enfin considéré comme l’un des leaders de l’équipe, après des nombreuses années compliquées, Gianluigi Donnarumma a été remercié. L’annonce de la séparation entre le PSG et le gardien italien a fait l’effet d’une bombe lors du dernier mercato et même des mois après, on continue d’en parler.

Donnarumma quitte le PSG Surtout parce que son remplaçant, n’est pas vraiment à la hauteur pour le moment. Lucas Chevalier est en effet très critiqué depuis le début de la saison et la comparaison avec Donnarumma, pèse de plus en plus lourd sur ses épaules. Certains commencent même à regretter celui qui cartonne du côté de Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola.