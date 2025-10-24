Mercato - PSG : La signature d'une star annulée à la dernière minute !

Désormais à Manchester City en Premier League, où il a été élu recrue de l’été, Gianluigi Donnarumma a laissé une trace profonde au Paris Saint-Germain. Et les dernières révélations de la presse italienne pourraient totalement relancer les débats autour de son départ.
Enfin considéré comme l’un des leaders de l’équipe, après des nombreuses années compliquées, Gianluigi Donnarumma a été remercié. L’annonce de la séparation entre le PSG et le gardien italien a fait l’effet d’une bombe lors du dernier mercato et même des mois après, on continue d’en parler.
Donnarumma quitte le PSG
Surtout parce que son remplaçant, n’est pas vraiment à la hauteur pour le moment. Lucas Chevalier est en effet très critiqué depuis le début de la saison et la comparaison avec Donnarumma, pèse de plus en plus lourd sur ses épaules. Certains commencent même à regretter celui qui cartonne du côté de Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola.
Luis Enrique n’en voulait plus
L’histoire aurait pu être bien différente, sans Luis Enrique. Car La Gazzetta dello Sport nous apprend qu’un accord avait finalement été trouvé entre Gianluigi Donnarumma et le PSG, après des très longues négociations. C’est finalement le coach parisien qui aurait poussé Luis Campos à tout arrêter, pour recruter Chevalier au LOSC.