Donnarumma - PSG : Le sale coup de Luis Enrique !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier du LOSC. Et un homme se cacherait derrière cette décision qui a beaucoup fait parler, puisque Luis Enrique ne semblait pas vraiment être un grand fan de l’international italien.

C’est un choix qui n’a pas manqué de déclencher des vifs débats. Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG fait encore beaucoup parler, surtout parce que Lucas Chevalier n’a pour le moment pas réussi à le faire oublier. Le prodige français est même très critiqué depuis quelques semaines, avec notamment une grossière erreur lors du dernier Classico perdu, face à l’OM.

« Pendant quatre ans, vous l'avez "tué" sportivement » Et dans cette période délicate pour l’ancien du LOSC, Luis Enrique a fait une sortie très remarquée... en défendant Donnarumma ! « Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d'années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l'avez "tué" sportivement » a déclaré le coach du PSG tout récemment, en conférence de presse. « Quand tu es gardien du PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça ».