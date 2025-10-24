Transfert : Une grosse erreur annoncée à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien coéquipier d’Azzedine Ouhani à Angers, Stéphane Bahoken a donné son avis sur son échec à l’OM, qu’il a quitté définitivement l’été dernier. Selon lui, la marche était peut-être trop haute et l’international marocain aurait dû passer par un club intermédiaire avant d’aller à Marseille, mais il estime qu’il peut s’épanouir à Gérone.

Après une Coupe du monde 2022 très réussie avec le Maroc, Azzedine Ounahi rejoignait l’OM en janvier 2023. Un club où le milieu de terrain âgé de 25 ans n’a jamais réussi à s’imposer et qu’il a quitté définitivement cet été pour rejoindre Gérone, après avoir été prêté au Panathinaïkos la saison dernière.

« Il faudrait peut-être passer par un club intermédiaire avant d'arriver à l'OM » « Moi je l'ai connu quand il est arrivé à Angers. Ce qui m’a surpris, c'est sa qualité technique, sa vision du jeu. Après, qu'il signe à l'OM, pour moi, on va dire que ça a été un peu trop vite parce que je pense qu'il faudrait peut-être passer par un club intermédiaire avant d'arriver à l'OM », a confié Stéphane Bahoken, dans un entretien accordé à Afrik-Foot.