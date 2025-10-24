Transfert : Une grosse erreur annoncée à l’OM !

Ancien coéquipier d’Azzedine Ouhani à Angers, Stéphane Bahoken a donné son avis sur son échec à l’OM, qu’il a quitté définitivement l’été dernier. Selon lui, la marche était peut-être trop haute et l’international marocain aurait dû passer par un club intermédiaire avant d’aller à Marseille, mais il estime qu’il peut s’épanouir à Gérone.
Après une Coupe du monde 2022 très réussie avec le Maroc, Azzedine Ounahi rejoignait l’OM en janvier 2023. Un club où le milieu de terrain âgé de 25 ans n’a jamais réussi à s’imposer et qu’il a quitté définitivement cet été pour rejoindre Gérone, après avoir été prêté au Panathinaïkos la saison dernière.
« Il faudrait peut-être passer par un club intermédiaire avant d'arriver à l'OM »
« Moi je l'ai connu quand il est arrivé à Angers. Ce qui m’a surpris, c'est sa qualité technique, sa vision du jeu. Après, qu'il signe à l'OM, pour moi, on va dire que ça a été un peu trop vite parce que je pense qu'il faudrait peut-être passer par un club intermédiaire avant d'arriver à l'OM », a confié Stéphane Bahoken, dans un entretien accordé à Afrik-Foot.
« Ça reste un très très bon joueur d'avenir »
« Malheureusement, il ne s'est pas imposé mais ça reste un très très bon joueur d'avenir et c'est dommage que ça ne l’ait pas fait à l'OM. Après l'OM, c'est un club assez spécial. Là-bas, c’est soit on réussit, soit on ne réussit pas. Malheureusement, il n'a pas réussi et il est parti à Gérone », a ajouté Stéphane Bahoken, qui estime en revanche qu’Azzedine Ounahi peut s’épanouir en Espagne. « Le jeu espagnol, je pense que c'est vraiment le jeu qui lui convient, c’est vraiment un joueur de tiki-taka comme on dit. »