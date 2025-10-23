Mercato : Nouveau crack en Ligue 1, le PSG fonce dessus !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Face aux performances plutôt mitigées de Lucas Beraldo en ce début de saison, le PSG pourrait chercher à recruter un nouveau défenseur central prometteur dans les prochains mois. Ayant effectué ses débuts professionnels avec le FC Nantes cette saison, Tylel Tati (17 ans), pourrait devenir la nouvelle cible du club parisien.

Ce n’est pas un secret, le PSG fait partie des cadors européens cherchant à renforcer son effectif avec des jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale est très attentif au marché des jeunes talents, et notamment ceux évoluant et se développant en Ligue 1.

Le PSG sur Tylel Tati Après avoir recruté Bradley Barcola en 2023, Désiré Doué en 2024, puis Lucas Chevalier en 2025, le PSG pourrait frapper un gros coup dès le début de l’année 2026. En effet, à en croire les dernières indiscrétions de SPORT, les dirigeants du club parisien seraient très attentifs à la situation de Tylel Tati. Né en 2008, le défenseur français réalise des débuts intéressants avec le FC Nantes, avec qui il a disputé 6 rencontres.