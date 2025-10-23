Mercato : Nouveau crack en Ligue 1, le PSG fonce dessus !

Face aux performances plutôt mitigées de Lucas Beraldo en ce début de saison, le PSG pourrait chercher à recruter un nouveau défenseur central prometteur dans les prochains mois. Ayant effectué ses débuts professionnels avec le FC Nantes cette saison, Tylel Tati (17 ans), pourrait devenir la nouvelle cible du club parisien.
Ce n’est pas un secret, le PSG fait partie des cadors européens cherchant à renforcer son effectif avec des jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale est très attentif au marché des jeunes talents, et notamment ceux évoluant et se développant en Ligue 1.
Le PSG sur Tylel Tati
Après avoir recruté Bradley Barcola en 2023, Désiré Doué en 2024, puis Lucas Chevalier en 2025, le PSG pourrait frapper un gros coup dès le début de l’année 2026. En effet, à en croire les dernières indiscrétions de SPORT, les dirigeants du club parisien seraient très attentifs à la situation de Tylel Tati. Né en 2008, le défenseur français réalise des débuts intéressants avec le FC Nantes, avec qui il a disputé 6 rencontres.
Le crack nantais pour remplacer Beraldo ?
Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Tylel Tati a signé son premier contrat professionnel au cours de ce mois d’octobre avec Nantes. Le PSG serait donc déjà sur le coup selon SPORT, et pour cause, les dirigeants parisiens ne seraient plus entièrement satisfaits par les performances de Lucas Beraldo.