Mercato : Dembélé balance sur son départ du PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2008, Bassirou Dembélé s'est engagé en faveur du PSG. Toutefois, l'ancien milieu de terrain malien n'a jamais évolué avec l'équipe première du club rouge et bleu. Ayant disputé deux saisons au PSG, Bassirou Dembélé est revenu sur son départ vers le Slavia Prague.

Le 1er juillet 2008, Bassirou Dembélé est devenu un nouveau joueur du PSG. Toutefois, l'ancien milieu de terrain malien n'a évolué qu'avec la réserve du club parisien. En effet, Bassirou Dembélé n'a jamais joué avec l'équipe première du PSG. Transféré au Slavia Prague lors de l'été 2010, le jeune retraité est revenu sur son passage à Paris et sur son départ, et ce, dans un entretien publié sur le site officiel du club rouge et bleu.

«Aucune tristesse ressentie lors de mon départ» « Mon passage à Paris m'a permis d'acquérir un mental de guerrier ! Pour revenir au top après ma blessure, il m'a fallu travailler, travailler et encore travailler durement pour y parvenir. Sans cela, on n'a rien ! Il m'a fallu également faire attention aux diverses sollicitations, car jouer au PSG rend beau et intéressant. Défendre le maillot rouge et bleu m'a demandé d'être sérieux, respectueux, organisé et sage », a confié Bassirou Dembélé, avant d'en rajouter une couche.