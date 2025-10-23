Real Madrid : Transfert à l'OM, un mariage parfait annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick pourrait faire ses valises en janvier. De plus en plus, il est question d'un prêt pour le Brésilien, qu'on annonce notamment dans le viseur de l'OM. Alors que d'autres clubs seraient également à l'affût, Endrick aurait visiblement tout intérêt à signer à Marseille et jouer en Ligue 1.

Le cas Endrick commence déjà à faire énormément parler. Aujourd'hui au Real Madrid, le Brésilien pourrait toutefois finir la saison loin de la Casa Blanca. En effet, un prêt pourrait lui permettre d'avoir du temps de jeu, ce qu'il n'a pas avec Xabi Alonso. Reste à trouver un point de chute pour Endrick et c'est là que l'OM pourrait intervenir, le club phocéen ayant été annoncé sur les rangs pour accueillir le crack de 19 ans.

« L'OM serait une destination idéale pour Endrick » Endrick à l'OM ? Andrés Onrubia dit oui tout de suite. En effet, sur X, le journaliste de AS a expliqué que cela pourrait être le mariage parfait : « Pour moi, l'OM serait une destination idéale pour Endrick. Gouiri s'est fait opérer de l'épaule et Aubameyang sera absent un mois avec la CAN. Et être dans un championnat qui fait confiance aux jeunes talents, cela lui convient parfaitement ».