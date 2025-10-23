Mercato : Al-Khelaïfi annonce son successeur au PSG !

En 2011, après avoir racheté le PSG, le Qatar avait décidé d'installer Nasser Al-Khelaïfi au poste de président. 14 ans plus tard, ce dernier est toujours en poste. Mais jusqu'à quand va-t-il le rester ? Alors que l'avenir d'Al-Khelaïfi est régulièrement sujet à discussion, le principal intéressé a fait une annonce à propos de son successeur au PSG.
Comme Leonardo et Luis Campos ont pu le faire avant lui ces dernières années, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole ce mercredi face à de nombreux étudiants de la Sorbonne. Ça a ainsi été l'occasion pour le président du PSG d'évoquer de nombreux sujets, à commencer par la victoire en Ligue des Champions. Et voilà qu'Al-Khelaïfi a également évoqué... le prochain président du PSG.
« Mon rêve, c’est de vous voir diriger le club dans le futur »
S'adressant ce mercredi aux étudiants de la Sorbonne, Nasser Al-Khelaïfi a fait une confidence à propos de son successeur à la tête du PSG. C'est ainsi qu'il a notamment fait savoir, rapporté par Le Parisien : « Faites ce que vous voulez faire. Présider le PSG, ce n’est pas un job, c’est une passion. Mon rêve, c’est de vous voir diriger le club dans le futur. Croyez en vos objectifs et rejoignez-nous au PSG ».
« Je vois mal comment Nasser Al-Khelaïfi pourrait quitter le PSG »
Pour le moment, Nasser Al-Khelaïfi reste le président du PSG. Et il devrait encore le rester un moment. En effet, évoquant récemment l'avenir du Qatari, Fabrice Hawkins avait pu expliquer : « Al-Khelaïfi pourrait-il partir du PSG ? La réalité c’est que Nasser Al-Khelaïfi adore le PSG depuis très longtemps. L’émir le sait. Chez les Qataris, il y a quelque chose qui est très important, c’est la confiance, le respect de la parole donnée. La confiance qu’il y a entre les deux hommes me fait dire que c’est compliqué de voir le PSG sans Nasser Al-Khelaïfi. Après, il peut se passer des choses, il peut y avoir des affaires qui obligent à prendre des décisions. Mais je vois mal comment Nasser Al-Khelaïfi pourrait quitter le PSG ».