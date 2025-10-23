Mercato : Al-Khelaïfi annonce son successeur au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, après avoir racheté le PSG, le Qatar avait décidé d'installer Nasser Al-Khelaïfi au poste de président. 14 ans plus tard, ce dernier est toujours en poste. Mais jusqu'à quand va-t-il le rester ? Alors que l'avenir d'Al-Khelaïfi est régulièrement sujet à discussion, le principal intéressé a fait une annonce à propos de son successeur au PSG.

Comme Leonardo et Luis Campos ont pu le faire avant lui ces dernières années, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole ce mercredi face à de nombreux étudiants de la Sorbonne. Ça a ainsi été l'occasion pour le président du PSG d'évoquer de nombreux sujets, à commencer par la victoire en Ligue des Champions. Et voilà qu'Al-Khelaïfi a également évoqué... le prochain président du PSG.

« Mon rêve, c’est de vous voir diriger le club dans le futur » S'adressant ce mercredi aux étudiants de la Sorbonne, Nasser Al-Khelaïfi a fait une confidence à propos de son successeur à la tête du PSG. C'est ainsi qu'il a notamment fait savoir, rapporté par Le Parisien : « Faites ce que vous voulez faire. Présider le PSG, ce n’est pas un job, c’est une passion. Mon rêve, c’est de vous voir diriger le club dans le futur. Croyez en vos objectifs et rejoignez-nous au PSG ».