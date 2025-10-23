Transfert d’un buteur à l’OM : Le coup de tonnerre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur de l'OM pour le mercato de janvier, Endrick ne semblait pas être disponible sur le marché vu les récentes déclarations de Xabi Alonso en conférence de presse. Mais selon les dernières tendances, le Real Madrid accepterait finalement de céder le jeune buteur brésilien sous la forme d'un prêt.

Endrick (19 ans) à l'OM, faut-il vraiment y croire ? Le club phocéen serait très attiré par le jeune profil du jeune buteur brésilien du Real Madrid, qui peine encore à se mettre à son avantage au sein du club merengue. Mais encore faut-il qu'Endrick bénéficie d'un bon de sortie pour que l'OM puisse en profiter...

Alonso par chaud pour lâcher Endrick Xabi Alonso avait fermé la porte ces derniers jours en conférence de presse : « Est-ce qu'un prêt serait bénéfique pour Endrick ? Nous n'en sommes pas là pour le moment. La concurrence est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C'est l'élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs », avait indiqué l'entraîneur espagnol du Real Madrid. Mais coup de tonnerre pour l'OM, il y a peut-être une ouverture dans ce dossier...