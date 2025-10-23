Mbappé - Transfert : L'incroyable miracle au PSG !

Amadou Diawara

Après avoir mis Kylian Mbappé au centre de son projet, le PSG a dû faire sans lui. Après le transfert de l'international français vers le Real Madrid, le club de la capitale a réussi à construire un groupe jeune et fort, qui a soulevé la première Ligue des Champions de l'histoire parisienne le 31 mai dernier.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de partir. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves. Après avoir tout misé sur Kylian Mbappé, le PSG a dû changer totalement son fusil d'épaule. Ce qu'il a réussi à faire avec brio, comme l'a souligné Laurent Perrin ce mercredi après-midi.

«Personne ne s'imaginait que le duo Campos-Enrique marcherait à ce point» « Je n'avais jamais espéré voir un tel spectacle au PSG. On doit dire merci à qui : les joueurs, Luis Campos, luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi ou à l'ensemble des acteurs ? C'est une chaîne de décision qui débouche sur un résultat au-delà des espérances de tous les acteurs. Il y a cette volonté de Nasser et du Qatar de mettre fin au star-système, le recrutement de Campos qui vise à satisfaire Mbappé, puis celui de Luis Enrique, qui veut tourner la page Mbappé », a écrit Laurent Perrin, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.