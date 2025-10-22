Mercato : Le prochain coup du PSG est programmé, c'est une surprise !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a bouclé la signature de Willian Pacho. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 40M€ pour faire plier la direction de l'Eintracht Francfort. Arrivé il y a seulement un an au PSG, Willian Pacho pourrait déjà prolonger, et ce, parce qu'il fait l'unanimité au sein du club.

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères du club rouge et bleu ont dépensé environ 40M€ pour le recruter lors de l'été 2024.

Le PSG veut déjà prolonger Pacho Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Willian Pacho a paraphé un bail de cinq saisons avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'international équatorien pourrait déjà rempiler avec l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi.