Mercato : Le prochain coup du PSG est programmé, c'est une surprise !

Lors de l'été 2024, le PSG a bouclé la signature de Willian Pacho. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 40M€ pour faire plier la direction de l'Eintracht Francfort. Arrivé il y a seulement un an au PSG, Willian Pacho pourrait déjà prolonger, et ce, parce qu'il fait l'unanimité au sein du club.
Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères du club rouge et bleu ont dépensé environ 40M€ pour le recruter lors de l'été 2024.
Le PSG veut déjà prolonger Pacho
Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Willian Pacho a paraphé un bail de cinq saisons avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'international équatorien pourrait déjà rempiler avec l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi.
Le PSG a lancé les pourparlers avec le clan Pacho
Selon les informations de RMC Sport, le PSG serait comblé par les performances de Willian Pacho. Par conséquent, le club de la capitale compterait sécuriser son avenir au plus vite. En effet, la direction du PSG aurait lancé les discussions pour prolonger Willian Pacho. Même si le défenseur central de 24 ans n'a achevé qu'une saison dans la capitale française, les Parisiens voudraient s'assurer dès maintenant qu'il restera longtemps.