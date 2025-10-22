PSG : Riolo annonce un fiasco sur le mercato !

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 63M€ pour arracher Illia Zabarnyi (23 ans) à Bournemouth. Alors que l'international ukrainien est passé à côté de son match ce mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Daniel Riolo a fait part de son inquiétude.
En quête d'un nouveau défenseur central droitier, le PSG a jeté son dévolu sur Illia Zabarnyi. Pour régaler Luis Enrique, les hautes sphères du club rouge et bleu ont déboursé environ 63M€ lors du dernier mercato estival.
Bayer-PSG : La disasterclass de Zabarnyi
Alors que Marquinhos est à l'infirmerie, Luis Enrique a titularisé Illia Zabarnyi contre le Bayer Leverkusen ce mardi. Toutefois, l'ancien pensionnaire de Bournemouth n'était pas du tout dans un bon soir. En effet, le numéro 6 du PSG a provoqué deux penaltys avant de se faire expulser. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a fait un constat alarmant sur Illia Zabarnyi (23 ans).
«On est un peu inquiets»
« Illia Zabarnyi ? Le problème, c’est que jusque-là, on ne l’avait pas vu extraordinaire. Les excuses qu’on lui trouvait, c’est que quand il est associé à un bon, il se bonifie. On a dit ça quand il était avec Pacho ou Marquinhos, et quand il était avec Beraldo, il baissait. Le problème, c’est que ce soir (mardi), ça contredit un peu cette théorie, et on est un peu inquiets. Mais bon, à priori, il est là pour être le remplaçant. Une fois que tout le monde est sur pied, Marquinhos-Pacho ça reprend la défense, et Zabarnyi joue le championnat », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.