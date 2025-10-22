PSG : Riolo annonce un fiasco sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 63M€ pour arracher Illia Zabarnyi (23 ans) à Bournemouth. Alors que l'international ukrainien est passé à côté de son match ce mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Daniel Riolo a fait part de son inquiétude.

En quête d'un nouveau défenseur central droitier, le PSG a jeté son dévolu sur Illia Zabarnyi. Pour régaler Luis Enrique, les hautes sphères du club rouge et bleu ont déboursé environ 63M€ lors du dernier mercato estival.

Bayer-PSG : La disasterclass de Zabarnyi Alors que Marquinhos est à l'infirmerie, Luis Enrique a titularisé Illia Zabarnyi contre le Bayer Leverkusen ce mardi. Toutefois, l'ancien pensionnaire de Bournemouth n'était pas du tout dans un bon soir. En effet, le numéro 6 du PSG a provoqué deux penaltys avant de se faire expulser. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a fait un constat alarmant sur Illia Zabarnyi (23 ans).