Transfert d'Aubameyang : Le coup de fil de son père pour quitter l'OM !

Revenu à l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a passé une saison du côté de l'Arabie Saoudite. En effet, en 2024, alors qu'on le pensait intransférable, le Gabonais décide de quitter Marseille pour rejoindre Al-Qadsiah. Alors que Pablo Longoria a fini par accepter ce départ, le père d'Aubameyang ne serait pas étranger à tout cela.
En 2024, c'est à contrecoeur que l'OM s'est séparé de Pierre-Emerick Aubameyang. Au sortir d'une saison XXL, le Gabonais s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Au grand dam de Pablo Longoria. Dégoûté de voir partir Aubameyang, le président olympien avait fait savoir à l'époque : « Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas souhaité par le club ».
Le père d'Aubameyang décisif pour son transfert ?
Initialement opposé au départ de Pierre-Emerick Aubameyang en 2024, Pablo Longoria a finalement accepté. Du fait de l'intervention du père du Gabonais ? Comme le révèle L'Equipe, alors que son fils avait choisi de quitter l'OM pour Al-Qadsiah, Pierre Aubame aurait appelé Pablo Longoria à plusieurs reprises pour lui demander de le laisser partir.
Longoria et l'explication du retour d'Aubameyang à l'OM
Finalement, un an après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à à l'OM. Un retour à propos duquel Pablo Longoria expliquait récemment : « C’est une conversation stratégique que nous avons eue cet été. Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, cinquante millions d’euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang et son niveau gratuitement ? Il connaît le club, c’est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc bénéficier de ses performances sportives plutôt que de prendre un risque avec un joueur qui doit s’adapter, avec qui je dois créer de la valeur ».