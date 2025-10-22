Transfert d'Aubameyang : Le coup de fil de son père pour quitter l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Revenu à l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a passé une saison du côté de l'Arabie Saoudite. En effet, en 2024, alors qu'on le pensait intransférable, le Gabonais décide de quitter Marseille pour rejoindre Al-Qadsiah. Alors que Pablo Longoria a fini par accepter ce départ, le père d'Aubameyang ne serait pas étranger à tout cela.

En 2024, c'est à contrecoeur que l'OM s'est séparé de Pierre-Emerick Aubameyang. Au sortir d'une saison XXL, le Gabonais s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Au grand dam de Pablo Longoria. Dégoûté de voir partir Aubameyang, le président olympien avait fait savoir à l'époque : « Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas souhaité par le club ».

Le père d'Aubameyang décisif pour son transfert ? Initialement opposé au départ de Pierre-Emerick Aubameyang en 2024, Pablo Longoria a finalement accepté. Du fait de l'intervention du père du Gabonais ? Comme le révèle L'Equipe, alors que son fils avait choisi de quitter l'OM pour Al-Qadsiah, Pierre Aubame aurait appelé Pablo Longoria à plusieurs reprises pour lui demander de le laisser partir.