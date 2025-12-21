Transfert au PSG : Un international français lâche sa réponse !

Et si le PSG réalisait un très joli coup sur le mercato l’été prochain ? Le club de la capitale se tiendrait en effet à l’affût de la situation de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. Et l’international français prendrait le temps de considérer toutes ses options, afin de faire le bon choix.
Le PSG pourrait frapper un très gros coup sur le mercato. En quête de renfort sur le plan défensif, le club de la capitale garderait un œil particulièrement attentif sur la situation de Dayot Upamecano. Le contrat du défenseur central de 27 ans expire en juin prochain au Bayern Munich. Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue.
Upamecano veut prendre son temps pour son avenir
Le club bavarois aurait d’ailleurs déjà formulé une offre à Dayot Upamecano. Mais d’après les informations de Fabrizio Romano, l’international français prendrait le temps de considérer ses options. L’ancien du RB Leipzig voudrait être certain de faire le bon choix pour son avenir. Le Bayern Munich attendrait donc la réponse de Dayot Upamecano.
Le PSG envisage d'autres solutions sur le mercato
Le PSG se tiendrait donc à l’affût de la situation. Dans le même temps, les champions d’Europe 2025 auraient activé d’autres pistes sur le mercato. Les noms d’Ibrahima Konaté et de Marc Guehi ont été évoqués. Visiblement, les Rouge-et-Bleu seraient en train de préparer la succession de Marquinhos. À suivre...