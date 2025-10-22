«Je serai au PSG» : Une star s’annonce avec Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé s’est illustré pour son retour lors de la victoire du PSG contre le Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des champions, signant un but peu après son entrée pour son 100e match sous le maillot du PSG. Honoré par Nasser Al-Khelaïfi, l'attaquant français a réaffirmé son engagement envers le club.

De retour après un mois et demi d’absence, suite à sa blessure à la cuisse droite avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a connu la meilleure soirée possible ce mardi à l’occasion du troisième match de Ligue des champions du PSG contre le Bayer Leverkusen (7-2). L’international français a contribué au large succès de son équipe en inscrivant un but peu après son entrée en jeu et a profité de la rencontre pour réaliser sa 100e apparition sous le maillot parisien.

100e match au PSG pour Dembélé Après le coup de sifflet final, Ousmane Dembélé a été honoré par le président Nasser Al-Khelaïfi, qui lui a décerné une médaille spéciale pour son 100e match avec le PSG. En zone mixte, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 s’est réjoui de son retour et en a profité pour lâcher un message concernant son avenir, après les rumeurs qui ont circulé sur sa volonté d’obtenir une revalorisation salariale après son sacre au Ballon d’Or.