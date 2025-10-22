Transfert au Real Madrid : Le gros coup que doit tenter l’OM ?

En grande difficulté au Real Madrid, où il n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison, Endrick a des envies d’ailleurs et l’OM serait un des clubs prêt à l’accueillir. Toutefois, l’arrivée de l’international brésilien pourrait compromettre la progression de Robinio Vaz, en qui le club et Roberto De Zerbi croient beaucoup.
Entre le Real Madrid et Endrick, le divorce semble acté. Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé les envies de départ de l’attaquant âgé de 19 ans. Ce dernier n’a pas été utilisé une seule fois pas Xabi Alonso depuis le début de la saison et veut plus de temps de jeu, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.
L’OM prêt à accueillir Endrick cet hiver ?
Le Real Madrid est ouvert à un départ en prêt et des discussions en ce sens ont déjà eu lieu. Plusieurs clubs seraient intéressés à l’idée de l’accueillir, ce qui serait notamment le cas du PSG et de l’OM en France. En ce qui concerne Marseille, Roberto De Zerbi peut déjà compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui devra s'absenter pour disputer la CAN avec le Gabon, mais va devoir se passer d’Amine Gouiri, opéré de l’épaule et absent pour les trois prochains mois.
Un problème pour la progression de Vaz
À l’OM, il y a aussi le jeune Robinio Vaz qui est en train d’éclore et une potentielle arrivée d’Endrick freinerait très certainement sa progression. Samedi contre Le Havre (6-2), l’attaquant de 18 ans a inscrit son deuxième but de la saison et bénéficie de la confiance de son club, ainsi que celle de Roberto De Zerbi, comme ce dernier l’a rappelé mardi en conférence de presse : « C'est un joueur qu'il faut prendre avec précaution. C'est un jeune très précieux pour moi et aussi pour l'OM, car il fait partie du patrimoine de l'OM. En tant qu'entraîneur, je dois travailler pour ce patrimoine. Je dois travailler pour le présent et pour le futur comme aussi avec Bakola. Robinio est une surprise pour tous, nous sommes convaincus de ses qualités, mais on ne pensait pas qu'il aurait un tel impact. On ne doit pas lui demander de faire autre chose que ce qu'un garçon de 17 ou 18 ans doit faire. »
Alors selon vous, l’OM doit-il essayer de recruter Endrick ?