Transfert au Real Madrid : Le gros coup que doit tenter l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En grande difficulté au Real Madrid, où il n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison, Endrick a des envies d’ailleurs et l’OM serait un des clubs prêt à l’accueillir. Toutefois, l’arrivée de l’international brésilien pourrait compromettre la progression de Robinio Vaz, en qui le club et Roberto De Zerbi croient beaucoup.

Entre le Real Madrid et Endrick, le divorce semble acté. Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé les envies de départ de l’attaquant âgé de 19 ans. Ce dernier n’a pas été utilisé une seule fois pas Xabi Alonso depuis le début de la saison et veut plus de temps de jeu, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

L’OM prêt à accueillir Endrick cet hiver ? Le Real Madrid est ouvert à un départ en prêt et des discussions en ce sens ont déjà eu lieu. Plusieurs clubs seraient intéressés à l’idée de l’accueillir, ce qui serait notamment le cas du PSG et de l’OM en France. En ce qui concerne Marseille, Roberto De Zerbi peut déjà compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui devra s'absenter pour disputer la CAN avec le Gabon, mais va devoir se passer d’Amine Gouiri, opéré de l’épaule et absent pour les trois prochains mois.