Transfert surprise au PSG, la folie annoncée à l’étranger

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain est à l’affut des meilleurs pépites européennes, après avoir notamment fait exploser des joueurs comme Joao Neves ou Désiré Doué. Et le prochain crac parisien pourrait bien arriver de Bundesliga, avec Said El Mala qui réalise un excellent début de saison sus les couleurs du FC Köln.

Le mercato ne s’arrête jamais au PSG. Après avoir été assez calme cet été, le club parisien semble déjà préparer l’avenir avec quelques jolis coups. Cela pourrait bien concerner la nouvelle sensation de Bundesliga...

Le PSG regarde de l’autre côté du Rhin Plusieurs sources en Allemagne ont annoncé ces derniers jours que le PSG serait sur les traces de Said El Mala. International allemand U21, l’ailier gauche brille avec le FC Köln, ce qui n’a pas échappé aux Parisiens, mais d’autres clubs auraient été attirés par l’explosion du joueur de 19 ans, comme l’Inter ou encore le Bayern Munich.