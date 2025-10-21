«Des grands joueurs» débarquent, tout bascule à l'OM !

Leader de Ligue 1 après sa victoire au Vélodrome contre Le Havre (6-2), l’Olympique de Marseille affiche un visage séduisant depuis le début du mois de septembre. Pour Christophe Dugarry, l’efficacité phocéenne résulte des derniers ajustements réalisés sur le mercato estival, avec l’arrivée de plusieurs renforts défensifs.
Grâce à sa victoire éclatante face au Havre ce week-end (6-2), l’Olympique de Marseille s’est emparé de la première place du classement, profitant du nul arraché par Strasbourg sur la pelouse du PSG en ouverture de cette 8e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi sont en très grande forme depuis le début du mois de septembre, ce qui coïncide avec l’arrivée des dernières recrues sur le mercato.
Les dernières heures du mercato estival furent mouvementées dans la cité phocéenne, l’OM bouclant notamment les recrutements d’Emerson Palmieri, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Matt O’Riley. De quoi faire la différence selon Christophe Dugarry. « Il est en train de se passer quelque chose depuis l’arrivée des retardataires à la fin du mercato. On aurait pu s’inquiéter de leur adaptation et du manque d’automatismes, mais ces joueurs-là ont su s’intégrer. C’est aussi là qu’on mesure les grands joueurs, ce sont des grands joueurs car ils ont su s’adapter dans une équipe qui manquait d’automatismes », confie le champion du monde 1998 sur RMC.
« Il faut reconnaître que cette équipe a tellement progressé défensivement. Le secret est là, la réussite de l’OM est là. Cette solidité défensive a rassuré tout le groupe, elle a même facilité le rôle des attaquants. Quand tu as une défense aussi solide, tu es plus tranquille, plus serein, moins sous pression car tu sais que les buts, tu ne vas pas les encaisser facilement, poursuit Dugarry, évoquant son expérience personnelle. Nous, on a été champion du monde parce qu’on avait une défense très solide. Ça ne nous a pas empêchés d’avoir la meilleure attaque, justement parce qu’on était sereins derrière. Ça, dans la tête des gens et des adversaires, c’est primordial. Les équipes se demandent comment elles vont pouvoir marquer contre l’OM. Offensivement, ils ont des joueurs capables de faire la différence, mais déjà, comment leur marquer un but et les mettre en danger ? Tout n’est pas parfait, Il y a encore une marge de progression, et c’est peut-être ce qu’il y a de plus intéressant ».