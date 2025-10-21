«Des grands joueurs» débarquent, tout bascule à l'OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Leader de Ligue 1 après sa victoire au Vélodrome contre Le Havre (6-2), l’Olympique de Marseille affiche un visage séduisant depuis le début du mois de septembre. Pour Christophe Dugarry, l’efficacité phocéenne résulte des derniers ajustements réalisés sur le mercato estival, avec l’arrivée de plusieurs renforts défensifs.

Grâce à sa victoire éclatante face au Havre ce week-end (6-2), l’Olympique de Marseille s’est emparé de la première place du classement, profitant du nul arraché par Strasbourg sur la pelouse du PSG en ouverture de cette 8e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi sont en très grande forme depuis le début du mois de septembre, ce qui coïncide avec l’arrivée des dernières recrues sur le mercato.

« Ce sont des grands joueurs car ils ont su s’adapter dans une équipe qui manquait d’automatismes Les dernières heures du mercato estival furent mouvementées dans la cité phocéenne, l’OM bouclant notamment les recrutements d’Emerson Palmieri, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Matt O’Riley. De quoi faire la différence selon Christophe Dugarry. « Il est en train de se passer quelque chose depuis l’arrivée des retardataires à la fin du mercato. On aurait pu s’inquiéter de leur adaptation et du manque d’automatismes, mais ces joueurs-là ont su s’intégrer. C’est aussi là qu’on mesure les grands joueurs, ce sont des grands joueurs car ils ont su s’adapter dans une équipe qui manquait d’automatismes », confie le champion du monde 1998 sur RMC.