Transfert au PSG : C’est validé pour un champion du monde !

Le PSG pourrait se montrer actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale pourrait notamment envisager de recruter un nouvel attaquant pour renforcer le secteur offensif. Pierre Ménès ne serait ainsi pas contre voir Julian Alvarez débarquer dans l’effectif de Luis Enrique, le champion du monde 2022 ayant un profil pouvant plaire au technicien espagnol.

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG affiche quelques lacunes dans son effectif. Le club de la capitale pourrait donc corriger le tir dès cet hiver. Un nouvel attaquant pourrait notamment débarquer dans le groupe de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu pourraient par exemple tenter leur chance pour Julian Alvarez. L’Atlético de Madrid serait ouvert aux négociations pour le champion du monde 2022.

«C'est un super joueur» Pierre Ménès a d’ailleurs validé la potentielle arrivée de Julian Alvarez au PSG. « Alvarez au PSG, je dis oui tous les jours. C'est un super joueur. Il est totalement Luis Enrique-compatible, parce qu’il est capable de participer à la construction du jeu, il défend. Il a quand même un bon rendement physique. Ce n'est pas du tout une pointe fixe sans intérêt comme Ramos peut l’être » a-t-il confié sur sa chaîne YouTube.