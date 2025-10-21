Nouveaux joueurs au PSG : Le gros coup de Luis Enrique !

Ces dernières semaines ont été délicates à aborder pour le PSG. Victime d’une hécatombe de blessures, le club de la capitale a fait appel à de nouveaux éléments du centre de formation pour remplacer ses joueurs. Et certains titis parisiens ont su répondre aux attentes placées en eux lorsqu’ils ont été appelés à la rescousse.
Le PSG a traversé une période délicate ces dernières semaines. Le club de la capitale a été victime d’une grosse hécatombe de blessures, le privant de plusieurs de ses titulaires. Les Rouge-et-Bleu ont par exemple perdu Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Joao Neves, Fabian Ruiz ou encore Khvicha Kvaratskhelia. La malédiction semble être arrivée à son terme.
La malédiction est terminée au PSG
Le PSG a en effet récupéré la plupart de ses titulaires pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions ce mardi. Seuls Joao Neves et Fabian Ruiz manquent à l’appel. Pour se sortir de cette phase compliquée, Luis Enrique avait convoqué de nouveaux joueurs du centre de formation.
Les titis parisiens ont su tirer leur épingle du jeu
Et comme le rapporte Le Parisien, les titis appelés à la rescousse n’ont pas tous démérités. On peut par exemple penser à Quentin Ndjantou, qui a eu droit à ses premières minutes en Ligue 1 et en Ligue des champions ainsi qu’à sa première titularisation avec le PSG. De cette manière, les champions d’Europe ont prouvé la valeur de leur collectif hors-norme. À voir maintenant si l’on reverra les jeunes du centre de formation malgré les nombreux retours chez les Rouge-et-Bleu.