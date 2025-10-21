Nouveaux joueurs au PSG : Le gros coup de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines ont été délicates à aborder pour le PSG. Victime d’une hécatombe de blessures, le club de la capitale a fait appel à de nouveaux éléments du centre de formation pour remplacer ses joueurs. Et certains titis parisiens ont su répondre aux attentes placées en eux lorsqu’ils ont été appelés à la rescousse.

Le PSG a traversé une période délicate ces dernières semaines. Le club de la capitale a été victime d’une grosse hécatombe de blessures, le privant de plusieurs de ses titulaires. Les Rouge-et-Bleu ont par exemple perdu Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Joao Neves, Fabian Ruiz ou encore Khvicha Kvaratskhelia. La malédiction semble être arrivée à son terme.

La malédiction est terminée au PSG Le PSG a en effet récupéré la plupart de ses titulaires pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions ce mardi. Seuls Joao Neves et Fabian Ruiz manquent à l’appel. Pour se sortir de cette phase compliquée, Luis Enrique avait convoqué de nouveaux joueurs du centre de formation.