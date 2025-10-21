Coup de tonnerre sur le mercato : Un Marseillais menace le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Passé par le centre de formation de l'OM avant de représenter les couleurs phocéennes de l'équipe première, Samir Nasri ne porte pas vraiment le club rival de sa ville qu'est le PSG. Pourtant, l'ex-joueur de Manchester City n'a pas manqué de confier un précieux conseil aux dirigeants parisiens au sujet du cas Ousmane Dembélé pour le renouvellement de son contrat.

Consultant pour Canal+, Samir Nasri est intervenu pendant l'émission du Late Football Club afin de s'attarder sur l'un des dossiers du moment du côté du PSG : le contrat d'Ousmane Dembélé qui prendra fin en juin 2028 à l'instant T. Aux yeux du natif de Marseille passé par l'OM, le club rival doit se plier en quatre pour blinder Dembélé.

«C'est le premier Ballon d'Or d'un joueur du PSG» « Pour moi, ils doivent tout faire pour le prolonger. Il a pris une autre dimension dans cette équipe. En plus de ses performances, je trouve que son état d'esprit est irréprochable. C'est un leader, c'est aussi le premier Ballon d'Or d'un joueur du PSG ». a dans un premier temps avancé Samir Nasri sur le plateau du Late Football Club.