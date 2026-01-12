Zinedine Zidane : La folle promesse à un autre pays !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ambassadeur du Qatar pour l’organisation de la Coupe du monde 2022, Zinedine Zidane avait révélé qu’il s’agissait d’une promesse faite après son refus de rejoindre le championnat qatari pour y terminer sa carrière.

Afin d’obtenir l’organisation de la Coupe du monde 2022, le Qatar s’était associé à plusieurs grands noms du football comme Zinedine Zidane. Et ce dernier expliquait en 2011 que ce choix était issu d’une promesse faite à l’issue de sa carrière de joueur professionnel.

Zidane fait une promesse au Qatar « Le choix du Qatar ? J’étais heureux car c'était une victoire pour le Moyen-Orient au-delà du Qatar. C'est une bonne chose pour une région où le football n'avait jamais été présent auparavant (…) Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar, mais j'ai décliné l'offre car je voulais terminer ma carrière à Madrid. J'avais toutefois suggéré que je pourrais aider à promouvoir le football là-bas à l’avenir », confiait-il en 2011 à Time Out Dubaï.