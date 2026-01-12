Zinedine Zidane : La folle promesse à un autre pays !

Ambassadeur du Qatar pour l’organisation de la Coupe du monde 2022, Zinedine Zidane avait révélé qu’il s’agissait d’une promesse faite après son refus de rejoindre le championnat qatari pour y terminer sa carrière.
Afin d’obtenir l’organisation de la Coupe du monde 2022, le Qatar s’était associé à plusieurs grands noms du football comme Zinedine Zidane. Et ce dernier expliquait en 2011 que ce choix était issu d’une promesse faite à l’issue de sa carrière de joueur professionnel.
Zidane fait une promesse au Qatar
« Le choix du Qatar ? J’étais heureux car c'était une victoire pour le Moyen-Orient au-delà du Qatar. C'est une bonne chose pour une région où le football n'avait jamais été présent auparavant (…) Quand je jouais, on m'avait proposé de jouer au Qatar, mais j'ai décliné l'offre car je voulais terminer ma carrière à Madrid. J'avais toutefois suggéré que je pourrais aider à promouvoir le football là-bas à l’avenir », confiait-il en 2011 à Time Out Dubaï.
«J'avais suggéré que je pourrais aider à promouvoir le football là-bas à l’avenir»
Zinedine Zidane avait donc tenu sa promesse ce qui lui avait valu de nombreuses critiques, notamment compte tenu de la somme d’argent récupérée. Mais dans les colonnes de L’EQUIPE, il se défendait. « Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais cet argent-là est redistribué par la Fondation Zidane. Je n'ai pas fait ça pour l'argent (...) J'avais envie de faire ça par rapport à ce projet qui est réellement intéressant. Qui l'a vraiment consulté ? Les gens parlent sans savoir ce qu'il y a dedans. (…) On va me répondre : 'Le Qatar, c'est tout petit...' Mais à travers le Qatar, c'est toute cette région du Moyen-Orient que vous touchez et c'est ça qui est intéressant », rappelait Zizou en 2011.