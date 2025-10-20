Dembélé - PSG : L’annonce troublante de Luis Enrique

Axel Cornic

Parmi les grands artisans de la victoire en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est absent depuis plusieurs semaines déjà. Une blessure a plombé le début de saison de celui qui a été sacré Ballon d’Or 2025, qui devrait pourtant faire son grand retour pour la rencontre face au Bayer Leverkusen, ce mardi.

Ça commence à être long ! On ne voit plus Ousmane Dembélé depuis la fin du mois d‘aout dernier, à cause d’une blessure à l’ischio-jambier qui l’a beaucoup handicapé. Mais l’attente pourrait bientôt être finie, puisque la star française est dans le groupe du PSG pour la 3e journée de la Ligue des Champions.

« C'est Ousmane Dembélé, ce n'est pas que le Ballon d'Or » Présent en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant l’éventuel retour de la star du PSG. « C'est Ousmane Dembélé, ce n'est pas que le Ballon d'or. C'est la même personne » a expliqué le coach parisien.