Retour de Dembélé : Luis Enrique calme tout le monde au PSG !

Ce lundi, le PSG a officialisé une grande nouvelle en annonçant le retour d’Ousmane Dembélé dans le groupe. Le Ballon d’Or 2025 sera donc du déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions ce mardi soir. Cependant, Luis Enrique compte se montrer très prudent avec son numéro 10.
Le PSG bientôt au complet ? Miné par les blessures en ce début de saison, le club de la capitale a tenté de trouver des solutions, avec notamment l’incorporation de plusieurs jeunes issus du centre de formation. Petit à petit, Paris retrouve ses meilleurs éléments.
De nombreux retours au PSG
Après les retours de Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, et Désiré Doué vendredi contre Strasbourg, le PSG va pouvoir enregistrer ceux d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos ce mardi soir contre le Bayer Leverkusen. Touché aux ischios-jambiers, le Ballon d’Or 2025 va donc effectuer son grand retour sous les ordres de Luis Enrique.
Luis Enrique est très prudent
Néanmoins, pas sûr que le coach parisien décide de lui accorder du temps de jeu dès ce mardi soir. En effet, comme l’indique RMC Sport ce lundi, l’entraîneur du PSG fait preuve d’une prudence maximale avec l’état de physique de ses joueurs, et ne fera pas d’exception, ni pour Marquinhos, ni pour Ousmane Dembélé.