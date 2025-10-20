Retour de Dembélé : Luis Enrique calme tout le monde au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, le PSG a officialisé une grande nouvelle en annonçant le retour d’Ousmane Dembélé dans le groupe. Le Ballon d’Or 2025 sera donc du déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions ce mardi soir. Cependant, Luis Enrique compte se montrer très prudent avec son numéro 10.

Le PSG bientôt au complet ? Miné par les blessures en ce début de saison, le club de la capitale a tenté de trouver des solutions, avec notamment l’incorporation de plusieurs jeunes issus du centre de formation. Petit à petit, Paris retrouve ses meilleurs éléments.

De nombreux retours au PSG Après les retours de Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, et Désiré Doué vendredi contre Strasbourg, le PSG va pouvoir enregistrer ceux d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos ce mardi soir contre le Bayer Leverkusen. Touché aux ischios-jambiers, le Ballon d’Or 2025 va donc effectuer son grand retour sous les ordres de Luis Enrique.