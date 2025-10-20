PSG : Luis Enrique écarte une star !

Diminué à la cuisse, Joao Neves est aux abonnés absents depuis la mi-septembre. Le milieu de terrain portugais de 21 ans ne sera pas du voyage en Allemagne pour le match de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen ce mardi soir. Une rechute ? La vérité éclate sur la toile.
Grande nouvelle pour les supporters du PSG ! Après Désiré Doué qui avait déjà retrouvé la compétition vendredi dernier contre Strasbourg (3-3), c’est au tour de Marquinhos et d’Ousmane Démbélé de voir leurs noms affichés dans la convocation de Luis Enrique pour le déplacement parisien sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir pour le compte de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions.
Joao Neves absent pour Leverkusen, une rechute ?
Toutefois, Ousmane Dembélé et le capitaine Marquinhos ne seront pas rejoints par Joao Neves dans la liste des joueurs de retour de blessure. C’est en effet ce qu’on tire de la convocation communiquée par les médias du PSG sur les réseaux sociaux ce lundi. Une rechute à craindre pour le milieu de terrain de 21 ans touché à la cuisse ?
Le PSG prend ses précautions pour Joao Neves
Absolument pas. Si l’on se fie aux informations récoltées par le journalise Abdellah Boulma transmises sur son compte X, le staff technique du PSG aurait tout simplement pris la décision de se passe r des services de Joao Neves afin d’allonger son temps de récupération et de limiter au maximum les risques de rechute à cause d’une reprise trop prématurée. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent donc souffler.