Ousmane Dembélé : Catastrophe annoncée au PSG !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé semble enfin prêt à faire son retour avec le PSG. Blessé depuis le 5 septembre dernier, l’attaquant de 28 ans n’a plus disputé aucun match avec le club de la capitale depuis le 30 août. Et sans le Ballon d’Or 2025, la formation de Luis Enrique a semblé déséquilibrée, d’où les récents résultats mitigés en Ligue 1.

Un mois et demi plus tard, Ousmane Dembélé serait sur la voie du retour avec le PSG. Le Ballon d’Or 2025 serait enfin remis de sa blessure qui le tenait éloigné des terrains depuis le 5 septembre dernier. Le dernier match de l’attaquant de 28 ans sous les couleurs parisiennes remonte au 30 août contre Toulouse (victoire 3-6). L’absence de l’international français s’est d’ailleurs faite considérablement sentir.

Le PSG fonçait droit dans le mur sans Dembélé ? Comme le rapporte Le Parisien, la blessure d’Ousmane Dembélé coïncide étrangement avec les résultats en dents de scie du PSG en Ligue 1. Et ne pas dominer les débats domestiques ne correspond pas vraiment aux standards des Rouge-et-Bleu. L’international français a le profil du joueur qui fait la différence, qui apporte l’équilibre dans le onze de Luis Enrique.