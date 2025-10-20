PSG : C’est terminé pour Ousmane Dembélé !

Pierrick Levallet

Blessé depuis le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé est sur la voie du retour avec le PSG. La période de convalescence de l’international français est arrivée à son terme. L’attaquant de 28 ans serait prêt pour revenir sur les terrains, et devrait avoir droit à quelques minutes contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Le calvaire d’Ousmane Dembélé semble enfin terminé. Blessé depuis le 5 septembre, l’attaquant du PSG n’est plus apparu sur un terrain de football depuis. Le Ballon d’Or 2025 a été en convalescence pendant un mois et demi. Le club de la capitale a pris le temps d’attendre que l’international français soit pleinement rétabli, afin d’éviter une éventuelle rechute.

Dembélé enfin prêt pour faire son retour au PSG ? Et comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé serait enfin prêt physiquement pour faire son retour. Il y aurait en revanche peu de chance de le voir être titulaire sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi en Ligue des champions. Luis Enrique a trop souvent répété sa prudence dans le domaine, et ne devrait pas déroger à la règle pour Ousmane Dembélé.