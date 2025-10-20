C’est confirmé, «l’un des meilleurs au monde» signe au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un passage de haut niveau à Bournemouth en Premier League, Illya Zabarnyi s’est engagé en faveur du PSG l’été dernier. Ancien coéquipier du défenseur ukrainien en sélection de jeunes, Yevhen Cheberko estime que le nouveau numéro 6 parisien a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Cet été, le PSG n’a pas voulu faire de folies sur le mercato. Néanmoins, cela n’a pas empêché le club parisien de débourser 63M€ pour la signature d’Illya Zabarnyi. Arrivé à Paris en provenance de Bournemouth, le défenseur central de 23 ans réalise de bons débuts sous les ordres de Luis Enrique.

« Je pense qu'il a un énorme potentiel » Défenseur complet, Illya Zabarnyi peut rapidement devenir l’une des références mondiales à son poste selon son ancien coéquipier chez les Espoirs Ukrainiens Yevhen Cheberko. « Je pense qu'il a un énorme potentiel et une grande capacité à s'améliorer pour devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais le plus beau, c'est que lorsque je l'ai revu au Canada, il était resté le même que celui que j'avais connu cinq ans auparavant », confie l’actuel joueur du Columbus Crew (MLS) à Get French Football News.