Transferts - Le PSG éjecte un gros joueur : sans rancune !

Poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG à l'été 2024 alors qu'ils ne comptaient plus du tout sur lui, Danilo Pereira a donc quitté le Parc des Princes quelques mois seulement avant le grand sacre historique en Ligue des Champions. Mais le milieu de terrain portugais n'affiche aucune rancune envers le PSG et se réjouit pour ses compatriotes lusitaniens qui brillent aujourd'hui au club.

Danilo n'en veut pas au PSG « Des regrets d’avoir quitté le PSG avant la gloire européenne ? Non, jamais. Je suis content d’avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Je suis aussi content d’avoir vu des anciens coéquipiers heureux », indique Danilo Pereira, qui se réjouit pour ses compatriotes portugais qui s'illustrent aujourd'hui au PSG.