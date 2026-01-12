OM : Coup de tonnerre, le chouchou de De Zerbi veut claquer la porte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 30 ans, Pierre-Emile Höjbjerg est aujourd'hui l'un des cadres de l'effectif de Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM compte énormément sur le Danois, mais voilà que cette belle histoire pourrait ne pas durer. En effet, si Höjbjerg est sous contrat jusqu'en 2028, voilà qu'il s'imaginerait poursuivre loin de Marseille, lui qu'on a notamment annoncé dans le viseur de la Juventus.

Il y a quelques jours encore, Roberto De Zerbi ne cachait pas son affection pour Pierre-Emile Höjbjerg. Face aux rumeurs associant le Danois à la Juventus, l'entraîneur de l'OM lâchait alors : « Il m'est fidèle. C'est le vice-capitaine, c'est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu'il va partir ». Mais voilà que malgré ces propos, Höjbjerg pourrait ne pas continuer avec l'OM...

Höjbjerg s'imagine ailleurs ! Entre l'OM et Pierre-Emile Höjbjerg, c'est peut-être bientôt terminé. Un départ qui pourrait d'ailleurs être à l'initiative du Danois. En effet, comme le révèle La Provence, le joueur de Roberto De Zerbi s'interrogerait sur le climat au sein du club phocéen. A tel point qu'en privé, Höjbjerg aurait fait part de son envie de quitter l'OM, à court ou moyen terme.