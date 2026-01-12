OM : Coup de tonnerre, le chouchou de De Zerbi veut claquer la porte !

A 30 ans, Pierre-Emile Höjbjerg est aujourd'hui l'un des cadres de l'effectif de Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM compte énormément sur le Danois, mais voilà que cette belle histoire pourrait ne pas durer. En effet, si Höjbjerg est sous contrat jusqu'en 2028, voilà qu'il s'imaginerait poursuivre loin de Marseille, lui qu'on a notamment annoncé dans le viseur de la Juventus.
Il y a quelques jours encore, Roberto De Zerbi ne cachait pas son affection pour Pierre-Emile Höjbjerg. Face aux rumeurs associant le Danois à la Juventus, l'entraîneur de l'OM lâchait alors : « Il m'est fidèle. C'est le vice-capitaine, c'est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu'il va partir ». Mais voilà que malgré ces propos, Höjbjerg pourrait ne pas continuer avec l'OM...
Höjbjerg s'imagine ailleurs !
Entre l'OM et Pierre-Emile Höjbjerg, c'est peut-être bientôt terminé. Un départ qui pourrait d'ailleurs être à l'initiative du Danois. En effet, comme le révèle La Provence, le joueur de Roberto De Zerbi s'interrogerait sur le climat au sein du club phocéen. A tel point qu'en privé, Höjbjerg aurait fait part de son envie de quitter l'OM, à court ou moyen terme.
« Il ne partira pas »
Ça tombe bien pour Pierre-Emile Höjbjerg, la Juventus serait très intéressée à l'idée de s'offrir ses services. Un intérêt turinois évoqué de longue date, mais à l'heure actuelle, il n'y aurait aucune offre ni même de discussion entre les deux clubs. D'ailleurs, Medhi Benatia assurait à propos de l'avenir d'Höjbjerg : « Pierre est très important pour nous, un milieu de terrain complet. Je l'ai rencontré au Bayern, je l'ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu'il fait. Il ne partira pas ».