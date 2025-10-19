PSG - Transfert de Mbappé : La grande annonce en privé !

Pierrick Levallet

Kylian n’est pas le seul Mbappé à avoir quitté le PSG lors de l’été 2024. Son frère Ethan a également quitté les rangs parisiens pour s’engager avec le LOSC. Et depuis son transfert, le club lillois ne cesse de louer certaines des qualités du joueur de 18 ans, qui commence à convaincre son monde.

Lors de l’été 2024, la fratrie Mbappé a quitté le PSG. Kylian a réalisé son rêve en signant au Real Madrid, et Ethan s’est engagé au LOSC. Le joueur de 18 ans a souhaité poursuivre sa progression en Ligue 1. Et au sein du club lillois, on est assez étonné par certaines qualités de celui que Bruno Génésio utilise sur le côté droit de l’attaque depuis le début de saison.

Le LOSC est impressionné par Ethan Mbappé Comme le rapporte L’Equipe, le LOSC loue en interne la manière dont Ethan Mbappé se fond dans le club nordiste, ainsi que son adaptabilité. Depuis son transfert du PSG, l’habituel milieu de terrain impressionne et commence à convaincre son monde chez les Dogues.