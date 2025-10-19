PSG : Grosse bagarre avec une star, l’annonce surréaliste !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il l’a eu l’occasion de l’affronter une seule fois en Ligue 1 avec le Gazélec Ajaccio, Rodéric Flippi a raconté ses souvenirs de Zlatan Ibrahimovic. Un joueur dont il détestait le jeu et avec qui les duels étaient très accrochés, l’ancien attaquant star du PSG lui mettant même des balayettes quand le ballon était de l’autre côté du terrain.

Presque 10 ans plus tard, Rodéric Filippi se souvient encore de ses duels musclés avec Zlatan Ibrahimovic. Ancien défenseur du Gazélec Ajaccio, il a été opposé au Suédois une seule fois en Ligue 1, lors d’une large victoire du PSG au stade Ange-Casanova (0-4).

« Le seul avec lequel j'ai eu un accrochage, c'est Zlatan » « C'est Zlatan que j'ai eu du mal à le bouger. Même si je déteste son jeu. Contre nous, il avait marché tout le match. Il ne branlait rien, il ne bougeait pas, il attendait le ballon, mais il était là où il fallait quand il fallait », a confié Rodéric Filippi auprès de L’Équipe.