PSG : Grosse bagarre avec une star, l’annonce surréaliste !

Alors qu’il l’a eu l’occasion de l’affronter une seule fois en Ligue 1 avec le Gazélec Ajaccio, Rodéric Flippi a raconté ses souvenirs de Zlatan Ibrahimovic. Un joueur dont il détestait le jeu et avec qui les duels étaient très accrochés, l’ancien attaquant star du PSG lui mettant même des balayettes quand le ballon était de l’autre côté du terrain.
Presque 10 ans plus tard, Rodéric Filippi se souvient encore de ses duels musclés avec Zlatan Ibrahimovic. Ancien défenseur du Gazélec Ajaccio, il a été opposé au Suédois une seule fois en Ligue 1, lors d’une large victoire du PSG au stade Ange-Casanova (0-4).
« Le seul avec lequel j'ai eu un accrochage, c'est Zlatan »
« C'est Zlatan que j'ai eu du mal à le bouger. Même si je déteste son jeu. Contre nous, il avait marché tout le match. Il ne branlait rien, il ne bougeait pas, il attendait le ballon, mais il était là où il fallait quand il fallait », a confié Rodéric Filippi auprès de L’Équipe.
« Il me mettait des balayettes quand le ballon était à l'opposé »
« Le joueur le plus méchant que j’ai croisé ? Moi. Franchement, plus que moi, je n'en ai pas connu. Le seul avec lequel j'ai eu un accrochage, c'est Zlatan », a ajouté Rodéric Filippi. « Il me mettait des balayettes quand le ballon était à l'opposé. Mais à un moment, je me suis un peu étiré un muscle, limite un claquage, et il est venu me dire : "Fais attention pour ta carrière... ", donc pas un méchant. Moi, je mettais un coup de genou au premier contact... »