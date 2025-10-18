Lucas Chevalier - PSG : Voilà la solution pour mettre fin au malaise

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au PSG cet été, Lucas Chevalier peine à trouver ses marques. Le gardien français connaît une adaptation difficile sur le terrain et ses performances sont critiquées. Face à Strasbourg vendredi soir (3-3), il n'a pas vraiment rassuré et il va falloir trouver une solution. Lionel Charbonnier évoque alors la possibilité de lancer Matvey Safonov.

En pleine progression ces dernières années au LOSC, Lucas Chevalier a attiré l'attention du PSG. Le club de la capitale n'a pas tardé avant de le recruter, quitte à se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le Français de 23 ans doit maintenant répondre aux attentes et ce n'est pas facile. Pour Lionel Charbonnier, il faudrait provoquer un électrochoc en se servant de Matvey Safonov.

Chevalier doit réagir au PSG Pas très impressionnant depuis le début de la saison, Lucas Chevalier devra réussir à faire changer les choses pour éviter une déconvenue. Le portier français pourrait voir le PSG prendre des mesures afin de trouver une solution. « Je me souviens quand même d’un moment donné, qui n’est pas si loin, où Luis Enrique a sorti Donnarumma pour mettre Safonov pour le remplacer. A ce moment, il n’a pas fait de meilleure prestation, il a remis Donnarumma, et c’est là qu’il a franchi un cap » se souvient Lionel Charbonnier dans l'After Foot sur RMC. Peut-être le début d'une piste à explorer...