Malaise au PSG : Zaïre-Emery répond cash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a réalisé une formidable saison pour asseoir sa domination à l'échelle européenne. Mais malgré cette dynamique positive, Warren Zaïre-Emery n'a pas vraiment réussi à suivre le mouvement. Le jeune milieu de terrain a même rétrogradé dans la hiérarchie. Après le match face à Strasbourg, il a rendu un jugement plutôt positif par rapport à sa prestation.

En difficulté depuis des mois, Warren Zaïre-Emery a du mal à évoluer sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers. Le jeune titi parisien était tout de même aligné vendredi soir face à Strasbourg et il espère retrouver son niveau de jeu et une certaine confiance.

Zaïre-Emery enfin de retour ? De retour avec les Espoirs lors de la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery espère remonter la pente après des mois difficiles. Le joueur de 19 ans a été plutôt satisfait de sa performance face à Strasbourg malgré le nul (3-3). « Je me sens bien, comme je l'ai dit. J'étais allé en Espoirs pour prendre cette confiance, toucher le ballon et jouer avec vers l'avant. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été un mauvais match de ma part. J'espère que ça va continuer comme ça » a-t-il confié en zone mixte après la rencontre.