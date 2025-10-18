Neymar : La folie à l’origine d’un cauchemar au PSG ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de remporter la Ligue des Champions, le PSG en a connu des déconvenues dans cette compétition. Bien évidemment, la plus importante est cette remontada face au FC Barcelone en 2017. Auteur d'une performance de folie ce soir-là, Neymar a été l'acteur principal du cauchemar parisien. Un match XXL dont de se souvient très bien Rafinha.

Si Neymar a joué pour le PSG entre 2017 et 2023, le Brésilien a été le bourreau du club de la capitale quelques mois avant son transfert. En effet, c'était lui qui était à l'initiative de la remontada du FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou. Auteur d'un doublé ce soir-là, Neymar avait également délivré la passe décisive sur le but libérateur de Sergi Roberto. Une désillusion qui en a fait faire des cauchemars à Paris.

« Neymar a pris la balle et a commencé quelque chose de fou » Avec sa performance XXL face au PSG, Neymar avait marqué les esprits. Notamment celui de Rafinha, joueur du FC Barcelone à l'époque et passé ensuite par le club de la capitale. Invité de Charla Podcast, le Brésilien est revenu sur ce match complètement fou de Neymar contre Paris, confiant : « Quand le score était de 3-0, je me suis dit que c’était fini, qu'on allait le faire. Mais quand Cavani a marqué le 3-1, à ce moment-là, j'ai senti que tout le monde se disait que le match était terminé. Mais c’était le moment où Neymar a pris la balle et a commencé quelque chose de fou ».