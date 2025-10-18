Neymar : La folie à l’origine d’un cauchemar au PSG ! 

Avant de remporter la Ligue des Champions, le PSG en a connu des déconvenues dans cette compétition. Bien évidemment, la plus importante est cette remontada face au FC Barcelone en 2017. Auteur d'une performance de folie ce soir-là, Neymar a été l'acteur principal du cauchemar parisien. Un match XXL dont de se souvient très bien Rafinha.
Si Neymar a joué pour le PSG entre 2017 et 2023, le Brésilien a été le bourreau du club de la capitale quelques mois avant son transfert. En effet, c'était lui qui était à l'initiative de la remontada du FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou. Auteur d'un doublé ce soir-là, Neymar avait également délivré la passe décisive sur le but libérateur de Sergi Roberto. Une désillusion qui en a fait faire des cauchemars à Paris.
« Neymar a pris la balle et a commencé quelque chose de fou »
Avec sa performance XXL face au PSG, Neymar avait marqué les esprits. Notamment celui de Rafinha, joueur du FC Barcelone à l'époque et passé ensuite par le club de la capitale. Invité de Charla Podcast, le Brésilien est revenu sur ce match complètement fou de Neymar contre Paris, confiant : « Quand le score était de 3-0, je me suis dit que c’était fini, qu'on allait le faire. Mais quand Cavani a marqué le 3-1, à ce moment-là, j'ai senti que tout le monde se disait que le match était terminé. Mais c’était le moment où Neymar a pris la balle et a commencé quelque chose de fou ».
« C'était supernaturel, incroyable »
« Ce qu'il a fait pendant le match, c’était supernaturel, incroyable. Il a pris la responsabilité et il s'est dit : « Je vais gagner ce match, pas tout seul, mais je vais mener l'équipe à la victoire » », a poursuivi Rafinha concernant Neymar.