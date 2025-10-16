Dembélé - PSG : Luis Enrique lâche une réponse troublante sur son retour !

Dans son point médical du jour, le PSG a annoncé qu'Ousmane Dembélé était en phase de reprise à la suite de sa blessure. Privé de son numéro 10 pour la réception du RC Strasbourg, Luis Enrique a lâché ses vérités sur son état de santé.
Eloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé n'effectuera pas son retour ce vendredi soir. Dans son dernier point médical, le PSG a annoncé que son numéro 10 était en phase de reprise après sa blessure. Ainsi, Ousmane Dembélé sera absent pour la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes.
PSG : Luis Enrique est dans le fou pour Dembélé
Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur l'état de santé d'Ousmane Dembélé. Le coach du PSG a avoué qu'il était dans le flou concernant l'attaquant français de 28 ans.
«Je ne sais pas combien de jours il va être blessé»
« Le retour d'Ousmane Dembélé ? Je ne sais pas combien de jours il va être blessé. Je peux voir le niveau des joueurs aux entraînements. On cherche à ne pas prendre de risque avec la santé des joueurs. Les blessures font partie du foot du haut niveau. On cherche à améliorer la santé des joueurs. Quand on récupère des joueurs et qu'ils commencent à s'entraîner, c'est facile pour moi de voir comment ils vont et s'ils sont prêts. Pour voir si un joueur est prêt, il faut attendre de le voir sur la pelouse », a reconnu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.