Dembélé - PSG : Luis Enrique lâche une réponse troublante sur son retour !

Amadou Diawara

Dans son point médical du jour, le PSG a annoncé qu'Ousmane Dembélé était en phase de reprise à la suite de sa blessure. Privé de son numéro 10 pour la réception du RC Strasbourg, Luis Enrique a lâché ses vérités sur son état de santé.

Eloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé n'effectuera pas son retour ce vendredi soir. Dans son dernier point médical, le PSG a annoncé que son numéro 10 était en phase de reprise après sa blessure. Ainsi, Ousmane Dembélé sera absent pour la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes.

PSG : Luis Enrique est dans le fou pour Dembélé Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur l'état de santé d'Ousmane Dembélé. Le coach du PSG a avoué qu'il était dans le flou concernant l'attaquant français de 28 ans.