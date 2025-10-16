Officiel - Dembélé : La grande annonce du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Écarté des terrains depuis plusieurs semaines déjà, Ousmane Dembélé poursuit sa réathlétisation. Si un certain espoir existait, le Ballon d’Or 2025 ne devrait pas faire son retour tout de suite avec le PSG qui reçoit Strasbourg ce vendredi soir. Comme annoncé par le club parisien, trois joueurs majeurs vont manquer ce choc de Ligue 1.

Le PSG ainsi que ses supporters attendent son retour avec impatience. Blessé aux ischios jambiers, Ousmane Dembélé est déjà absent depuis plusieurs semaines. Entre temps couronné Ballon d’Or 2025, l’attaquant français s’est même rendu à Doha afin d’accélérer sa récupération.

Dembélé bientôt de retour ? Alors que cette trêve internationale a fait du bien au PSG, l’optimisme régnait quant à une possible présence d’Ousmane Dembélé dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce vendredi soir. Cependant, le club de la capitale annonce ce jeudi à travers son traditionnel communiqué médical que le numéro 10 sera préservé, tout comme deux autres titulaires habituels.