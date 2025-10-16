Départ de Barcola : Une catastrophe à prévoir au PSG ?

Faisant partie des éléments les plus prometteurs du PSG, Bradley Barcola est toujours autant convoité sur le marché des transferts. Si les dirigeants parisiens espèrent pouvoir renouveler le contrat du Français, ce dernier pourrait se voir offrir un gros salaire par un cador européen, ce qui complique sérieusement la tâche de Paris. Explications.
Le PSG peut compter sur un effectif hors-normes. Luis Enrique dispose de nombreux joueurs de grand talent dans son groupe, comme par exemple Bradley Barcola. Toujours capable de progresser dans le dernier geste, le numéro 29 est désormais un international aguerri, et semble avoir énormément progressé depuis ses débuts à l’OL.
Barcola pisté par de très grands clubs
Âgé de 23 ans, Bradley Barcola a généré énormément d’intérêt sur le marché des transferts cet été. Le Bayern Munich et Liverpool étaient très intéressés par l’ailier gauche, qui oscille entre un rôle de titulaire et de remplaçant de luxe sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Sous contrat jusqu’en 2028 à Paris, Barcola bénéficie d’une confiance totale de la part du staff et des dirigeants parisiens, qui souhaitent le voir prolonger.
Sa prolongation en danger ?
Cependant, et comme l’indique Ici Paris Île-de-France, cette prolongation de Bradley Barcola ne sera pas aisée pour les dirigeants du PSG. En effet, plusieurs cadors européens restent à l’affût pour le numéro 29, des clubs qui ont la faculté à proposer un salaire XXL au Français, qui détient à lui seul la clé de son avenir.