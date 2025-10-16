Départ de Barcola : Une catastrophe à prévoir au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des éléments les plus prometteurs du PSG, Bradley Barcola est toujours autant convoité sur le marché des transferts. Si les dirigeants parisiens espèrent pouvoir renouveler le contrat du Français, ce dernier pourrait se voir offrir un gros salaire par un cador européen, ce qui complique sérieusement la tâche de Paris. Explications.

Le PSG peut compter sur un effectif hors-normes. Luis Enrique dispose de nombreux joueurs de grand talent dans son groupe, comme par exemple Bradley Barcola. Toujours capable de progresser dans le dernier geste, le numéro 29 est désormais un international aguerri, et semble avoir énormément progressé depuis ses débuts à l’OL.

Barcola pisté par de très grands clubs Âgé de 23 ans, Bradley Barcola a généré énormément d’intérêt sur le marché des transferts cet été. Le Bayern Munich et Liverpool étaient très intéressés par l’ailier gauche, qui oscille entre un rôle de titulaire et de remplaçant de luxe sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Sous contrat jusqu’en 2028 à Paris, Barcola bénéficie d’une confiance totale de la part du staff et des dirigeants parisiens, qui souhaitent le voir prolonger.