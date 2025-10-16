Dembélé - Hakimi : Le PSG obligé de lâcher des sommes folles ?

Axel Cornic

Totalement métamorphosé par la décision de Luis Enrique de le replacer dans l’axe, Ousmane Dembélé a explosé la saison dernière, s’affirmant comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Il a remporté le Ballon d’Or 2025 devant notamment Lamine Yamal, ce qui finalement pourrait bien ne pas faire les affaires du Paris Saint-Germain.

Tout semble aller pour le mieux au PSG, avec notamment la première Ligue des Champions de l’histoire. Le travail de Luis Enrique est unanimement salué, sans parler des joueurs comme Ousmane Dembélé, dont les performances ont été récompensées par un Ballon d’Or.

« Pour l'augmentation de Dembélé, ça peut paraître légitime, mais... » Mais l’avenir pourrait être beaucoup moins radieux ! C’est en tout cas l’avertissement lancé au PSG, par Daniel Riolo. « Pour l'augmentation de Dembélé, ça peut paraître légitime qu'un joueur qui a performé réclame une augmentation, ça n'a rien d'étonnant » a d’abord fait remarquer le journaliste et éditorialiste de RMC.