Lamine Yamal : Son remplaçant est annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Lamine Yamal a vu le Ballon d’Or lui filer entre les doigts au profit d’Ousmane Dembélé. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur du PSG devrait être consacré prochainement. Désiré Doué devrait en effet succéder au phénomène du FC Barcelone au Golden Boy 2025.

Le 22 septembre dernier, le PSG a vécu un événement majeur. Le club de la capitale a en effet assisté au sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. L’attaquant de 28 ans, auteur d’une saison remarquable ponctuée par la première Ligue des champions remportée par les Rouge-et-Bleu, a fait l’unanimité malgré la concurrence féroce de Lamine Yamal.

Désiré Doué va succéder à Lamine Yamal pour le Golden Boy ? Un joueur du PSG devrait d’ailleurs succéder au phénomène du FC Barcelone très prochainement. Comme le rapporte MARCA, Désiré Doué serait le grand favori pour remporter le Golden Boy 2025. Son excellente prestation en finale de Ligue des champions contre l’Inter parlerait pour lui. Lamine Yamal ne serait pas éligible après avoir été sacré l’année dernière.