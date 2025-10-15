Mercato - PSG : La demande fracassante de Dembélé !

Le 22 septembre, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Avec son nouveau statut de meilleur joueur du monde, le numéro 10 du PSG aurait revu ses exigence à la hausse. En effet, le clan Ousmane Dembélé aurait réclamé une grosse augmentation aux hautes sphères du club rouge et bleu.
Epoustouflant lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions.
PSG : Dembélé est le Ballon d'Or 2025
Logiquement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Graal le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Auréolé de son titre de meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension. Ainsi, il aurait fait une demande XXL au PSG.
PSG : Dembélé réclame une grosse augmentation
Selon les informations de RMC Sport, Ousmane Dembélé aimerait que son Ballon d'Or soit récompensé par le PSG. Alors que son statut à l'échelle mondiale a évolué, l'international français voudrait voir son club le récompenser sur le plan financier. En effet, Ousmane Dembélé aurait demandé une « grosse revalorisation » salariale à la direction du PSG. Reste à savoir si l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi acceptera d'augmenter sa vedette.