Mercato - PSG : La demande fracassante de Dembélé !

Amadou Diawara

Epoustouflant lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions.

PSG : Dembélé est le Ballon d'Or 2025 Logiquement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Graal le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Auréolé de son titre de meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension. Ainsi, il aurait fait une demande XXL au PSG.