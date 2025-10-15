40M€ : Le PSG sur le point de signer un gros joueur ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 40M€ pour s'attacher les services de Willian Pacho. Conscient que son numéro 51 dispose d'un « petit » salaire, le club de la capitale lui a formulé une offre pour qu'il prolonge jusqu'en 2031. Alors que les deux parties sont satisfaites, un accord pourrait être trouvé rapidement.

Tombé sous le charme de Willian Pacho, le PSG a bouclé sa signature lors de l'été 2024. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a fait plier la direction de l'Eintracht Francfort grâce à une offre à hauteur de 40M€.

Pacho : Le PSG a dégainé pour qu'il prolonge Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Willian Pacho a signé un contrat de cinq saisons au PSG, soit jusqu'au 30 juin 2029. Arrivé il y a seulement un an dans la capitale française, l'international équatorien pourrait déjà rempiler.