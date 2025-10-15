40M€ : Le PSG sur le point de signer un gros joueur ?

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 40M€ pour s'attacher les services de Willian Pacho. Conscient que son numéro 51 dispose d'un « petit » salaire, le club de la capitale lui a formulé une offre pour qu'il prolonge jusqu'en 2031. Alors que les deux parties sont satisfaites, un accord pourrait être trouvé rapidement.
Tombé sous le charme de Willian Pacho, le PSG a bouclé sa signature lors de l'été 2024. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a fait plier la direction de l'Eintracht Francfort grâce à une offre à hauteur de 40M€.
Pacho : Le PSG a dégainé pour qu'il prolonge
Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Willian Pacho a signé un contrat de cinq saisons au PSG, soit jusqu'au 30 juin 2029. Arrivé il y a seulement un an dans la capitale française, l'international équatorien pourrait déjà rempiler.
PSG-Pacho : Un accord va être trouvé rapidement ?
D'après les indiscrétions de L'Equipe, la direction du PSG compterait prolonger Willian Pacho jusqu'au 30 juin 2031, et ce, parce qu'il dispose d'un « petit » salaire. Alors que leur numéro 51 a paraphé un contrat d'environ 2,5M€ nets annuels (sa paye est évolutive en fonction de son nombre d'apparition), les hautes sphères parisiennes lui auraient formulé une offre dernièrement. Luis Campos ayant rencontré le clan Pacho au mois de septembre. A en croire le média français, le défenseur central de 23 ans n'a pas encore répondu à la proposition du PSG, mais les parties sont satisfaites de la nature des échanges. Ainsi, un accord pourrait être trouvé rapidement.